A partir de 18 de março, Fernando Alvim é o anfitrião do novo programa ao início da noite de terça-feira da RTP1. Em "Herói Nacional", o humorista vai percorrer "vilas e aldeias, cidades e becos em busca de pessoas que parecem vulgares, mas não são para a sua comunidade". Veja no vídeo a conversa do SAPO Mag com o apresentador.