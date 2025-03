A partir de 18 de março, Fernando Alvim é o anfitrião do novo programa ao início da noite de terça-feira da RTP1, onde vamos percorrer "vilas e aldeias, cidades e becos em busca de heróis".

"Vamos ao encontro de figuras à volta do qual gravita a energia da comunidade, da vendedora de meias na grande cidade à padeira da aldeia transmontana ou ao professor que conversa com um cortador de presunto no Alentejo. Estas são pessoas que parecem vulgares, mas não são para a sua comunidade", destaca o canal em comunicado.

Fernando Alvim conta que “todos nós conhecemos um herói que pode estar em nossa casa, na nossa rua, na aldeia ou cidade que habitamos". "O 'Herói Nacional' foi em busca das pessoas que têm o super poder de divertir as outras e fazerem com que todos não lhes fiquem indiferentes. É esse o segredo de todos os heróis e heroínas que vamos revelar nesta série: fazer rir e divertir. E é bem possível que depois destes possamos descobrir muitos mais. Contamos com todos nesta missão não secreta", acrescenta.