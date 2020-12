Fernando Correia conta já com 65 anos de carreira e nos últimos 20 anos foi um dos comentadores da TVI e da TVI24. Em entrevista a João Baião e Diana Chaves na SIC, o jornalista revelou que foi dispensado pela estação de Queluz de Baixo recentemente.

"Faço televisão quando quiserem que eu faça porque agora em setembro, depois de quase 20 anos de trabalho e de grande amizade e de ter inaugurado a TVI24, rescindiram o contrato comigo. Talvez não gostem de cabelos brancos. De qualquer modo, eu gosto dos meus cabelos brancos, gosto da minha voz (...) Televisão não, rádio sim e faço programas institucionais na Rádio Amália", explicou.

"Em Portugal, há pouca gente que respeita os mais velhos (...) A certa altura, nós perdemos o prazo de validade e somos descartáveis, somos considerados objetos inertes, sem coração. Mas nós temos coração, temos cabeça, temos força e temos vontade", acrescentou Fernando Correia.

O comentador confessou ainda que ficou triste com a decisão da TVI. "A mágoa que eu tenho é só esta... Uma pessoa que tem um certo percurso de vida e que faz uma certa carreira, seja onde for... merece na altura da despedida, consideração, respeito (...) Nem que seja um abraço. Mas quando uma pessoa verifica que basta um telefonema para que lhe digam adeus, fica triste porque não sente o calor do abraço", rematou.