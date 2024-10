Casimiro Rosa, responsável pelas transmissões religiosas na TVI desde a sua fundação, em 1993, morreu no passado domingo, dia 13 de outubro. A notícia foi avançada pela CNN Portugal.

O produtor do canal era responsável pela emissão da missa de domingo na estação e esteve envolvido em diversas transmissões de celebrações religiosas especiais ou visitas religiosas como as do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI e do Papa Francisco.

De acordo com a CNN Portugal, antes de entrar na TVI, em 1993, Casimiro Rosa trabalhou na rádio Emissora Nacional, pela RDP e pela Renascença.

Em nota partilhada pelo canal, o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, destaca o “trabalho empenhado e generoso ao longo de tantos anos, quer na televisão, quer na rádio". "Foi uma daquelas vidas escondidas que fez muito bem a muita gente: pelo seu trabalho, muitas pessoas receberam a transmissão das celebrações da Santa Missa", frisou.

"A CNN Portugal lamenta a partida de Casimiro Rosa e endereça as condolências à família e amigos", acrescenta o canal.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira também recordou o produtor. "O Casimiro era maravilhoso. Chegava sempre de sorriso no rosto. Discreto e muito profissional. Estamos tristes", frisou.