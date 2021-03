Das "Provas Cegas" à primeira gala em direto, Tomás Pascoal protagonizou alguns dos momentos mais comentados pelos espectadores de "The Voice Kids". A participação do jovem no programa de talentos da RTP1 chegou ao fim este domingo, dia 21 de março, e Fernando Daniel despediu-se do concorrente da sua equipa.

"Nunca será apenas um programa. Tomás obrigado pela tua entrega e por nos dares momentos tão bonitos de assistir. Ninguém ficou indiferente à tua alegria de viver", escreveu o cantor na sua conta no Instagram. "Já acordei a chorar com esta fotografia", reagiu Carolina Deslandes.

O jovem concorrente também comentou a sua saída nas redes sociais. "O meu caminho no 'The Voice Kids' terminou mas o meu caminho na música mal começou! Obrigado meu querido mentor por tudo o que fizeste por mim e que sei que ainda has de fazer! Gosto muito de ti Fernandinho", escreveu Tomás Pascoal na sua conta no Instagram.

Veja a publicação de Fernando Daniel: