Fernando Daniel conquistou os jurados e os espectadores nas provas cegas de "The Voice Portugal". Cinco anos e muitos sucessos depois, o cantor foi escolhido para ser um dos mentores do programa de talentos da RTP1.

Na emissão do dia 30 de janeiro, de "The Voice Kids", Fernando Daniel voltou ao palco do programa para repetir a sua "Prova Cega", onde interpretou "When We Were Young", de Adele.

A atuação conquistou os espectadores e a produção mundial do programa de talentos. No top de janeiro, "The Voice Global" considerou a atuação de Fernando Daniel a melhor do mundo.

No segundo lugar do ranking do primeiro mês de 2021 surge Benjamin Haycock ("The Voice UK"), seguido por Jeremie Makiese ("The Voice Belgique").

Veja o vídeo: