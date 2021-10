Fernando Rocha é uma das caras das SIC. Além de integrar o elenco principal da novela "Amor Amor", o humorista apresenta o programa "Domingão".

Em entrevista à TV Mais, Fernando Rocha revela que tem vários projetos. "Neste momento, tenho uma empresa de eventos na qual produzimos não só espetáculos como eventos, não estou apenas pendente dos espetáculos de comédia. Tenho também o meu canal de YouTube, que dá dinheiro, sou ator numa telenovela, sou apresentador e eletricista. Se isto tudo acabar, volto a ser eletricista", frisou.

"Ainda tenho a minha mala de ferramentas. Pego nela e chego a uma obra qualquer. Tenho de alimentar os meus filhos. Não tenho medo de trabalhar. Com este leque todo, só me reformo se quiser, senão vou morrer a trabalhar e eu quero morrer a fazê-lo. Quero ser velho, subir ao palco e fazer rir pessoas, porque sou feliz com o que faço. Até quando era eletricista era feliz", rematou o humorista.