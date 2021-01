O regresso de Filomena Cautela à RTP1 está para breve. Este sábado, dia 9 de janeiro, a apresentadora partilhou nas suas redes sociais o primeiro vídeo promocional ao novo programa, mas sem adiantar detalhes sobre o formato.

No teaser, a antiga apresentadora do "5 para a meia-noite" brinca com os vídeos promocionais da SIC e TVI sobre as novas contratações e estreias de programas. Na promo, a voz of da RTP adianta que está a chegar o "programa mais aguardado do ano", o "maior concurso da televisão portuguesa" e a "protagonista da nova novela da noite que vai apaixonar os portugueses".

"Estou na promo errada, não estou? Esta promo foi um bocadinho inútil. Não dissemos nada jeito, peço desculpa a quem está a assistir. E o que é isto do ela?", graceja Filomena Cautela no vídeo de divulgação da RTP1.

