Em entrevista à revista Nova Gente, quando questionada sobre se se sente "a Cristina Ferreira do Estado", Filomena Cautela desvalorizou as comparações. "Não, não me sinto nada disso. De todo", sublinhou a apresentadora da RTP1.

À revista, Filomena Cautela garantiu ainda que não pretende desempenhar um cargo de direção. "Não, não tenho. Aquilo que me proponho fazer já é bastante difícil e dá-me bastante trabalho", frisou.

"Se um dia conseguir fazer aquilo que eu faço de uma forma que acho que é justa, já me dou por satisfeita. Mais do que isso, não tenho grandes ambições", adiantou.