No arranque da emissão desta semana de "5 para a meia-noite", Filomena Cautela elegeu a entrevista de Cristina Ferreira a Marta Temido como um dos momentos da semana.

No talk show, a apresentadora recordou que Cristina Ferreira pediu para "brincar" com a ministra da saúde. "Esses dentinhos não estão muito alinhados. Isso é falta de dentistas no Serviço Nacional de Saúde?", questionou a apresentadora de "O Programa da Cristina". "Não, Cristina. Eu vou contar a verdade: a minha própria dentista já foi interpelada por colegas. (...) A verdade é que, quando era miúda, algumas das primas usavam aparelho e aquilo soava a muito doloroso. Portanto, não foi essa a opção. E, agora, o dente está cada vez mais torto. Mas é a vida, agora não tenho tempo", respondeu Marta Temido.

"Eu calculo que até haja falta de dentistas no Sistema Nacional de Saúde, mas também dá para pôr um aparelho para endireitar ali um bocadinho a falta de noção da Cristina? Eu não disse nada", gracejou Filomena Cautela no "5 para a meia-noite" desta quinta-feira, dia 23 de janeiro.