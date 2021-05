O novo programa de Filomena Cautela na RTP1 estreia-se a 5 de junho e a primeira temporada do formato vai contar com seis episódios que vão ser transmitidos todos os sábados à noite, depois do "Telejornal". Em conversa com Cristina Ferreira, a apresentadora revelou detalhes sobre "Programa Cautelar".

"Estou com um feeling que... bom, tenho um contrato para cumprir, mas este programa que estou a fazer, não sei se não vai ser dos meus últimos", revelou Filomena Cautela em "Cristina ComVida". "Tenho a sensação que este programa era uma das poucas coisas que ainda me faltava fazer em televisão", frisou.

"Não sei se sentes isto. Nós tivemos percursos completamente diferentes, tu [Cristina Ferreira] és especialista naquilo que tu fazes, és a melhor. (...) Eu fiz coisas muito diferentes, em trabalhei na RTP2, fiz diretos em tudo em quanto é lado, festivais, magazines culturais, talk shows, galas... fiz muitas coisas. (...) E, agora, este programa é uma coisa que já queria fazer há muito tempo", sublinhou.