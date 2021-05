A RTP1 anunciou esta segunda-feira, dia 17 de maio, a data de estreia e o nome do novo programa de Filomena Cautela. "Programa Cautelar" estreia-se a 29 de maio e a primeira temporada do formato vai contar com seis episódios que vão ser transmitidos todos os sábados à noite, depois do "Telejornal".

"Andamos a maior parte do nosso tempo com os olhos colados aos nossos tablets e telemóveis. Este é o programa que amplia todos os ecrãs, com a vantagem de pôr a verdade à frente do resto. 'Programa Cautelar' é uma combinação entre humor e análise, que tenta explicar a realidade de forma simples, acessível, divertida e factual", sublinha o canal em comunicado.

Segundo a RTP1, todas as semanas um tema de fundo, mais ou menos fraturante, "é dissecado de fio a pavio: da origem, lá atrás (às vezes, mesmo muito atrás), até aos efeitos que tem hoje na vida de todos, no que fazemos e vemos diariamente".

"Filomena Cautela convoca um ou até vários convidados especiais. O objetivo é munir os telespetadores de uma caixa de ferramentas que construa um ponto de vista mais sólido e construtivo sobre o tema da semana. Ou que os faça apenas rir à parva", acrescenta o canal.