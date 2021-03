Agir surpreendeu o seu pai, Paulo de Carvalho, este sábado, dia 27 de fevereiro, na segunda semifinal do Festival da Canção. No palco do estúdio da RTP1, o cantor interpretou "Flor sem tempo", de 1971, e "E Depois do Adeus" (1974), que fazem parte da história da competição.

A partir do estúdios do canal, Paulo de Carvalho reagiu à atuação do filho.

Nas redes sociais, o momento foi um dos mais elogiados da noite e o vídeo da atuação soma quase 200 mil visualizações no Youtube e no Instagram.

Veja o vídeo: