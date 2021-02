Francisco Fernandes, de 13 anos, faz parte do elenco principal de "Amor Amor". Na novela da SIC, o jovem ator veste a pele de Márcio Mendes, filho de Rebeca, personagem interpretada por Luciana Abreu.

Além da carreira no mundo da representação, o jovem também quer apostar na música e decidiu participar no "The Voice Portugal". A "Prova Cega" de Francisco Fernandes foi para o ar este domingo, dia 21 de fevereiro, na RTP1.

No programa de talentos, o jovem interpretou "Defying Gravity". "As cadeiras não viraram logo, mas o Francisco Fernandes nunca desistiu de mostrar aos mentores que é no palco a cantar que se sente feliz. A felicidade estampou-se no rosto do concorrente, e foi crescendo à medida que o Fernando, a Carolina e depois o Carlão carregaram no botão", resume a produção do "The Voice Portugal".

No final da atuação, o jovem escolheu a equipa de Fernando Daniel.

Veja aqui o vídeo.