Segundo a revista Forbes, que cita uma fonte próxima, o serviço de streaming pagou até cinco milhões de dólares a cada um dos protagonistas da série. "Nada mal para um trabalho de uma noite, mas uma ninharia em comparação com o que ganharam com a série ao longo de quase três décadas", frisa a publicação.

A chegada do episódio coincidia inicialmente com o lançamento, no final de maio de 2020, da plataforma HBO Max, que adquiriu todo o catálogo "Friends". Mas a pandemia forçou a produção a adiar as gravações, que finalmente decorreram em abril, em Burbank, na Califórnia.

Protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, a série "Friends" (1994-2004) foi um grande sucesso e marcou toda uma geração de espectadores. A sua chegada à Netflix em 2015 permitiu que a plataforma conquistasse um novo público, confirmando a popularidade intacta da sitcom, um género que muitos afirmavam estar em declínio.

Em 2019, o WarnerMedia Group, uma subsidiária do AT&T Group, recuperou os direitos de transmissão da série mais popular dos últimos 20 anos, por 425 milhões de dólares durante cinco anos.

Todos os 236 episódios de "Friends" estão disponíveis na HBO Max desde maio de 2020. A série pode ser também vista na HBO Portugal, que ainda não confirmou a data de estreia do episódio especial.