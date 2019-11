Quinze anos depois do fim, uma reunião de "Friends" deve estar a caminho da HBO Max, um novo serviço de streaming do canal norte-americano HBO. De acordo com o The Hollywood Reporter, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer estão ainda a negociar as condições do projeto especial, assim como os criadores Marta Kauffman e David Crane.

A ideia é avançar com um especial sem guião com todos os protagonistas da série. Porém, segundo várias fontes, as conversas ainda estão a decorrer e o acordo poderá não acontecer devido às agendas dos atores e dos produtores.

O The Hollywood Reporter frisa ainda que o acordo entre todas as partes "ainda está longe de ser atingido".

As especulações sobre o regresso de "Friends" são discutidas desde o final da série, em 2005. Recentemente, a ideia ganhou força com a chegada de Jennifer Aniston ao Instagram - a atriz partilhou uma fotografia com os colegas do elenco.