"Gangs of London" estreou-se recentemente e tem conquistado espectadores por todo o mundo - no IMDb, a série soma 8,1 pontos (em 10) e tem sido tema de conversa nas redes sociais.

A nova série britânica, um thriller de drama criado por Gareth Evans ("The Raid"), é protagonizada por Ray Panthaki, Joe Cole e Michelle Fairley, atriz que interpretou Catelyn Stark em "A Guerra dos Tronos".

A primeira temporada de "Gangs of London" segue Finn Wallace, que durante 20 anos foi o criminoso mais poderoso de Londres. "Todos os anos passavam milhões de libras pela sua organização. Mas, agora ele está morto - e ninguém sabe quem foi o autor do crime", avança a HBO Portugal.

"Com rivais por todo o lado, cabe ao impulsivo Sean Wallace, com a ajuda da família Dumani, chefiada por Ed Dumani, assumir o lugar do pai. E, como se a situação já não fosse perigosa o suficiente, o facto de Sean assumir o poder causou desagrado no mundo do crime internacional", resume o serviço de streaming. "Talvez o único homem capaz de o ajudar e de ser seu aliado seja Elliot Finch, que até agora, era um assassino desprezível com um interesse misterioso na família Wallace. Mas enquanto o vento do destino sopra, Elliot vê-se conduzido para o funcionamento interno da maior organização criminosa de Londres", remata a HBO.