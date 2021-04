A primeira parte da primeira temporada de "Genera+ion" chegou ao fim no início de abril. Os primeiros oito episódios estrearam semanalmente e podem ser vistos na HBO Portugal.

A segunda parte da série já foi confirmada pelo serviço de streaming. Para já, a data de estreia dos novos episódios ainda não foi revelada, tendo a HBO garantido que as novas aventuras de Arianna, Naomi, Ana, Greta, Sam, Chester, Delilah, Sam, Nathan e companhia chegam ainda este ano à plataforma.

Veja o trailer:

A comédia dramática, que ao longo da primeira temporada explora a sexualidade moderna e testa crenças enraizadas sobre a vida, começou a nascer depois de Zelda Barnz, de 19 anos, ter revelado à sua família que era queer. As conversas à mesa de jantar começaram a centrar-se no estilo de vida da geração Z (pessoas nascidas, em média, entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano 2010), o que levou à criação da ideia para a série "Genera+ion".

Segundo o serviço de streaming, "Genera+ion" é uma série "sombria, mas divertida, que acompanha um grupo diversificado de alunos do ensino secundário, cuja exploração da sexualidade moderna testa crenças profundamente enraizadas sobre a vida, o amor e a natureza da família na sua comunidade conservadora".

O elenco conta com Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Nathan Stewart-Jarrett. Da lista de atores convidados fazem parte J. August Richards, Mary Birdsong, Alicia Coppola, Patricia De Leon, Diego Josef, Anthony Kevyan, Sydney Mae Diaz, John Ross Bowie, Marwan Salama, Marisela Zumbado e Sam Trammell.

"Genera+ion" tem produção executiva de Lena Dunham (para a Good Thing Going Productions), Daniel Barnz, Ben Barnz, Zelda Barnz. Sharr White e John Melfi.

A lista de argumentistas inclui Zelda Barnz, Daniel Barnz, Lena Dunham, Sharr White, Max Saltarelli, Eli Wilson Pelton e Christina Nieves. Daniel Barnz, Channing Godfrey Peoples, Chioke Nassor, Catalina Aguilar Mastretta, Anu Valia e Andrew Ahn são os realizadores.