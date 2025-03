A quinta temporada de "Taskmaster", programa apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, estreia-se a 22 de março na RTP1, confirmou o canal no site dedicado aos anunciantes.

Os novos episódios contar com duas caras novas: Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) e Pedro Alves de (Bino em "Festa é Festa, da TVI). Gilmário Vemba e Gabriela Barros regressam ao formato para tentar conquistar o busto do "Taskmaster".

"Queremos sempre surpreender as pessoas e queremos muito que o 'Taskmaster' nunca fique refém de X ou Y. O 'Taskmaster' é um programa sempre com com gente nova e que tanto pode ter um concorrente novo, como pode ir buscar concorrentes que já fizeram parte e que, se calhar, agora era engraçado termos de volta", frisou Vasco Palmeirim em outubro de 2024, na apresentação da grelha da RTP1.

"O Markl não me diz nada. A única coisa que digo é: pergunto se está vivo porque ele corre perigo de morte em qualquer programa. E ele está vivo, não é? Não sei se durante muito tempo, mas isso não tem a ver com o 'Taskmaster', é da própria natureza do Markl; e outra coisa é se as pessoas estão a dar tudo, se percebem a linguagem do programa, se estão a ser iguais a eles próprios", gracejou.

"Uma coisa que é muito importante é não tentar graça por si, mas deixar que a prova e aquilo que fazem tenha esse humor e essa graça. O Markl diz para estar descansado porque continuamos muito, muito bem", rematou.