Para assinalar a despedida da cantora, o Globoplay incluiu no seu catálogo o programa "Som Brasil Especial: Gal Costa". No formato, que tem um total de 40 minutos, os assinantes da plataforma de streaming da Globo podem assistir a excertos de uma entrevista conduzida pelo jornalista Pedro Bial à cantora brasileira e também a várias músicas interpretadas pela artista.

"Eu acho difícil envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom. Quanto mais você fica velho, mais você vive. E a vida é tão linda, com todos os seus mistérios, dificuldades, sofrimentos e alegrias. Viver é igual alegria e sofrimento, mas eu adoro a vida", afirmou a cantora na entrevista que foi realizada em 2021.

O apresentador do programa gravou um pequeno depoimento para falar sobre a sua admiração por Gal Costa. “Cada um tem a sua preferida e todos têm razão. Eu falo por mim. O nome dela, da voz mais bela do Brasil é Gal. E não digo isso porque ela acaba de se calar ou porque as lágrimas ainda não secaram. Já dizia há tempos e reafirmo hoje com paixão e tristeza. E também a felicidade de dizer que feliz é o país que tem, que fez Gal Costa”, destaca Pedro Bial.