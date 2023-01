As audiências dos Globos de Ouro caiu para 6,3 milhões de telespectadores, o menor número já registado, numa altura em que os prémios da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood tentavam recuperar de escândalos recentes, informou nesta quarta-feira a estação NBC, que divulgou valores preliminares.

As audiência da noite de terça-feira caíram ainda mais em relação aos 6,9 milhões de 2021, uma cerimónia afetada pela pandemia, e foi bastante inferior aos mais de 18 milhões de 2020. A cerimónia não foi transmitida pela TV no ano passado, quando a NBC acompanhou o boicote de Hollywood após se saber que a organização não tinha membros negros.

As audiências, as mais baixas de uma cerimónia completa dos Globo na NBC e ligeiramente mais elevadas do que as de uma conferência de imprensa simplificada realizada para anunciar os vencedores durante a greve dos argumentistas de Hollywood em 2008, aumentam a incerteza sobre o futuro.

O evento não tem um contrato de TV para o próximo ano. A NBC rescindiu o seu contrato plurianual de transmissão e só concordou em transmitir a cerimónia deste ano de forma pontual, após o boicote de 2022.

Num e-mail enviado à France-Presse, um porta-voz da NBC observou que "a cerimónia vai para o ar historicamente nas noites de domingo", quando a audiência costuma ser mais alta, e, em anos anteriores, beneficiou por ter ido ao ar após uma partida da NFL. Este ano, o evento foi exibido numa terça-feira, para evitar coincidir com a popular liga de futebol americano.

Os números finais atualizados, incluindo os índices de audiências da plataforma de streaming Peacock, que também transmitiu a cerimónia ao vivo, serão divulgados posteriormente.

Os índices de audiências dos programas de TV transmitidos ao vivo diminuíram nos últimos anos, principalmente entre o público mais jovem, que mudou a sua forma de consumir entretenimento, inclinando-se para as redes sociais e o streaming.