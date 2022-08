Depois de a gala deste ano, decorrida em janeiro, ter sido boicotada por Hollywood, a próxima cerimónia dos Globos de Ouro, agendada para 2023, vai ser transmitida pela NBC, retomando assim uma tradição mantida desde 1996.

A informação é avançada pelo The Hollywood Reporter, que garante a confirmação da transmissão por parte de várias fontes próximas.

Com cerca de 200 pessoas presentes, a cerimóna dos Globos de Ouro de 2022 foi um evento privado de 100 minutos (mais 10 do que estava previsto), sem intervalos, que procurou destacar "o trabalho filantrópico de longa data" da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), elogiado em vídeo também por Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, com representantes de organizações de beneficência a anunciarem os vencedores, posteriormente divulgados apenas nas redes sociais.

Tradicionalmente uma das maiores festas de Hollywood e a primeira da temporada de prémios da indústria do cinema, os Globos de Ouro deste ano foram boicotados e praticamente ignorados por estrelas, estúdios e televisões na sequência de críticas de corrupção e falta de diversidade após uma investigação feita pelo jornal Los Angeles Times.

O boicote motivou a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) a fazer uma profunda reforma nos últimos tempos, alterando procedimentos e códigos de conduta.

A data da cerimónia de 2023 ainda não foi anunciada oficialmente, mas o The Hollywood Reporter aponta que deverá decorrer a 10 de janeiro.