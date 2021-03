A série "Glória", um thriller passado durante a Guerra Fria, com realização de Tiago Guedes, é o primeiro projeto português original da Netflix. A aposta tem produção da SPi, do Grupo SP Televisão, e coprodução da RTP.

Esta sexta-feira, dia 12 de março, a Netflix revelou as primeiras imagens da série. "As filmagens de Glória, a primeira série original portuguesa, já terminaram e eu não aguentei guardar estas imagens só para mim", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.

Veja as fotos:

Veja o vídeo:

Segundo a Netflix, "Glória" é uma série de thriller histórico sobre espionagem que segue a RARET, o maior posto emissor da Rádio Europa Livre. "Transportando-nos para o Portugal dos anos 60, a série passa-se em Glória, no Ribatejo, e descreve como essa pequena vila se tornou um improvável palco da Guerra Fria, onde forças americanas e soviéticas se enfrentavam em perigosas manobras de sabotagem para ganhar o controlo da Europa", adianta o serviço de streaming.

"No centro da narrativa está João Vidal, um jovem de uma família com ligações ao Estado Novo, que é recrutado pelo KGB após se converter politicamente durante a Guerra Colonial. Ao envolver-se na complexa teia de espionagem, João acaba por descobrir que, esteja ele do lado que estiver, no mundo — especialmente no da espionagem — nada é preto no branco", resume a Netflix.

"Glória" tem argumento original de Pedro Lopes, um dos autores da série "Auga Seca" e de várias telenovelas, e realização de Tiago Guedes, que dirigiu "A Herdade", filme distinguido há um ano no âmbito do Festival de Veneza.

Os atores Miguel Nunes, Carolina Amaral, Victoria Guerra, Afonso Pimentel, Adriano Luz e Gonçalo Waddington estão entre os protagonistas, assim como Joana Ribeiro, Marcelo Urgeghe, Sandra Faleiro, Carloto Cotta, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais e Leonor Silveira.

A Netflix, serviço mundial de streaming, está presente em mais de 190 países e soma 193 milhões de adesões pagas, conclui o comunicado da plataforma.