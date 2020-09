A série "Glória", um thriller passado durante a Guerra Fria, com realização de Tiago Guedes, é o primeiro projeto português original da Netflix, tem produção da SPi, do Grupo SP Televisão, e coprodução da RTP, anunciou a plataforma.

"Glória" tem argumento original de Pedro Lopes, um dos autores da série "Auga Seca" e de várias telenovelas, e realização de Tiago Guedes, que dirigiu "A Herdade", filme distinguido há um ano no âmbito do Festival de Veneza.

Os atores Miguel Nunes, Carolina Amaral, Victoria Guerra, Afonso Pimentel, Adriano Luz e Gonçalo Waddington estão entre os protagonistas, assim como Joana Ribeiro, Marcelo Urgeghe, Sandra Faleiro, Carloto Cotta, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais e Leonor Silveira.

"Glória", que decorre nos anos 1960, no auge da Guerra Fria, está a ser gravada na região do Ribatejo e em Lisboa, de acordo com a informação hoje divulgada pela Netflix.