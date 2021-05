"Sei que estava a falar no WhatsApp com o Filipe Homem Fonseca e Manuel Pureza sobre o filme de Zack Snyder, 'Army of the Dead', quando o Manuel Pureza - que não ficou super impressionado com esse filme de zombies - disse 'parece os Morangos Com Açúcar zombie'", contou o humorista. "Mal ele sabia a porta de possibilidades que abriu na minha mente", acrescentou.

Dito isto: eu veria 'Morangos Com Açúcar - Apocalipse Zombie', e acho que devíamos propor à TVI", escreveu Nuno Markl na troca de mensagens com Filipe Homem Fonseca e Manuel Pureza.

A publicação conta com dezenas de comentários, incluindo reações de alguns dos atores que protagonizaram a série juvenil da TVI. "Eu já estava meio zombie quando andava por lá portanto era só por a maquilhagem", brincou Diogo Valsassina.

"Fico à espera do convite", escreveu Benedita Pereira.

O filme "Exército dos Mortos" está disponível na Netflix. "Após um surto zombie em Las Vegas, um grupo de mercenários aposta todas as fichas numa jogada arriscada: entrar na zona de quarentena e realizar o maior golpe de sempre", resumo o serviço de streaming.