"Assim Nasce Uma Estrela?" Annie Jone, jovem de 12 anos, subiu ao palco da versão norte-americana "Got Talent" e conquistou os jurados e o público ao interpretar o tema "Dance Monkey", de Tones and I.

A atuação da concorrente foi elogiada pelo júri do concurso de talentos e rapidamente conquistou as redes sociais. No Youtube, o vídeo da primeira audição de Annie Jone soma mais de oito milhões de visualizações.

Veja o vídeo: