Manuel Luís Goucha este esta quarta-feira, dia 4 de janeiro, no programa "Café da Manhã", da RFM, e foi desafiado por Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura a participar na rubrica "Cara Podre".

"Em tantos anos de 'Você na TV' com Cristina Ferreira, qual foi o motivo da vossa pior discussão?", perguntou Rodrigo Gomes. "Nunca tivemos uma discussão. Nunca houve um beliscadura entre nós... apenas houve um momento de tensão fora do programa, antes do programa, por causa do ar condicionado", revelou o apresentador da TVI.

"Não gosto de calor, os estúdios estão sempre gelados comigo. Irritei-me com a temperatura muito quente da maquilhagem e a Cristina, que estava numa fase muito sensível da vida dela e que eu não sabia, reagiu com choro", contou Manuel Luís Goucha na RFM.

Veja aqui o vídeo.