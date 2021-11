Graça Freitas esteve esta quarta-feira, dia 10 de novembro, no programa "Dois às 10". Durante a conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a diretora da Direção-Geral da Saúde foi surpreendida.

"No 'Dois às 10', a diretora da Direção-Geral da Saúde recebe uma onda de elogios dos idosos da universidade sénior de Queluz e fica emocionada com as palavras de carinho e gratidão", diretora da Direção-Geral da Saúd

"Ficam aqui as palavras de quem a admira, de quem admira o seu trabalho. É muita gente e passar de anónima a trabalhar para os outros e para uma figura que entra todos os dias em casa das pessoas, ‘de uma forma firme, honesta’, eu acho que não é qualquer pessoa que teria essa capacidade e empatia. Portanto em nome de todos, o nosso muito obrigada", frisou Maria Botelho Moniz.

"Fico feliz, pela minha parte. É a minha missão. É uma missão", confessou Graça Freitas, emocionada.