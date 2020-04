Depois de "Auga Seca" e "Herdade", a HBO Portugal anunciou que vai estrear mais uma série com produção nacional. "Vidago Palace", emitida na RTP e na TV Galiza, vai chegar ao catálogo do serviço de streaming a 31 de maio.

O drama romântico, protagonizado por Micaela Lupu, Pedro Barroso e David Seijo, conta a história de amor proibido numa Europa em erupção. Anabela Teixeira, Sérgio Praia, Margarida Marinho, João Didelet e Marcantonio del Carmo também fazem parte do elenco.

"O destino quis que o verão de 1936 fosse inesquecível no Hotel Vidago Palace, os Jogos Olímpicos de Berlim maravilhavam o mundo, o Presidente da República Portuguesa inaugurava o campo de golf e a poucos quilómetros, na vizinha Galiza, rebentava uma guerra civil. Os salões do Vidago Palace preparavam-se para acolher a boda entre César e Carlota... até que ela conheceu, Pedro", conta a HBO Portugal.

O serviço de streaming relembra que a série centra-se "numa história de amor num contexto histórico extraordinário e num ambiente tão grandioso como o luxuoso hotel e spa aberto em Vidago".

"A história de Carlota e Pedro, a filha dos condes de Vimieiro e o filho de um empregado do hotel, é a história de uma mulher e de um homem dispostos a enfrentarem todo o tipo de obstáculos para concretizarem o seu amor. Irão confrontar-se com os desejos e interesses das suas famílias, as conveniências sociais, a cruel polícia da fronteira e até mesmo, uma guerra", acrescenta a HBO Portugal em comunicado.