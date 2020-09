O Passaporte decorre habitualmente na primavera, mas este ano a quinta edição transitou para setembro, de 23 a 27, por causa da pandemia da COVID-19. Antes do arranque do evento, Patrícia Vasconcelos, criadora e organizadora, conversou com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

Passaporte, iniciativa da responsabilidade de Patrícia Vasconcelos, a mais conhecida diretora de casting em Portugal, vai já para a sua quinta edição e o objetivo continua a ser o mesmo: pôr em contacto atores portugueses com diretores internacionais de casting, em Lisboa, para futuras produções de cinema e televisão. Este ano, o evento foi adiado devido à pandemia da COVID-19 e está marcado para a próxima semana, de 23 a 27 de setembro. Antes do arranque da quinta edição, Patrícia Vasconcelos conversou com o SAPO Mag. Veja o vídeo: Nos encontros com os diretores de casting estarão 12 atores portugueses, selecionados por um processo de candidatura. Entre eles estão novos talentos da representação nacional, como Lucas Dutra, de 20 anos, que tem feito sobretudo telenovelas e séries de ficção, mas também nomes que com um percurso internacional, como Daniela Ruah, Pêpê Rapazote e Alba Baptista, que protagoniza a série "Warrior Nun", da Netflix. A eles juntam-se ainda Rita Blanco e Beatriz Batarda, com mais de três décadas de carreira, ou Gonçalo Waddington, Joana Seixas e Rui Melo. Foram ainda selecionados o ator angolano Pedro Hossi, que recentemente entrou no filme "Sérgio", do realizador norte-americano Greg Barker, o luso-guineense Welket Bungué, protagonista do filme "Berlin Alexanderplatz", de Burhan Qurbani, e a atriz luso-francesa Jaqueline Corado, que entrou em "A Gaiola Dourada", de Ruben Alves. Em edições anteriores, o programa Passaporte selecionou nomes como Albano Jerónimo, Joana Ribeiro, Simão Cayatte, Lídia Franco, José Fidalgo e Nuno Lopes.