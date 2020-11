As famosas drag queens brasileiras Gloria Groove e Alexia Twister são as protagonistas de "Nasce uma Rainha", o primeiro reality show brasileiro original criado para a Netflix. A primeira temporada da produção já pode ser vista no serviço de streaming.

"Cada episódio mostra-nos como estas duas mentoras ajudam um aspirante a drag queen a revelar o seu lado mais glamoroso, criativo e ousado. A equipa de especialistas inclui nomes ilustres que ajudam cada participante a trazer a sua melhor atuação ao palco", explica a Netflix.

"Nasce uma Rainha" é um "programa inspirador sobre liberdade, realização de sonhos, diálogo, tolerância, diversão e atuações de perder o fôlego", frisa o serviço de streaming. "Nesta série sobre mudança de visual, Gloria Groove e Alexia Twister realizam sonhos 'drag' enquanto ajudam seis artistas a encontrar a confiança para dominarem o palco", acrescenta a Netflix.

Veja o trailer: