A terceira temporada de "Harrow" estreia-se esta terça-feira, dia 2 de março, às 22h50, no AXN. "Conhecido por uma maior empatia pelos mortos do que pelos vivos, Daniel Harrow não é adorado por muitos dos agentes da autoridade com quem lida diariamente. Ainda assim, a qualidade do seu trabalho permite-lhe uma certa arrogância nestas relações, mas tudo pode mudar na terceira temporada", avisa o canal.

Segundo o ANX, na nova temporada, o médico é confrontado com um jovem que afirma ser seu filho. "No entanto, este aparece morto sem dar tempo de Harrow saber mais sobre o seu passado. Entre as dúvidas sobre a parentalidade e o objetivo maior de descobrir o que aconteceu a este rapaz, o patologista vai envolver-se num perigoso submundo do crime", adianta o canal em comunicado.

Ioan Gruffudd, Ella Newton e Damien Garvey são os protagonistas da série.