As plataformas de streaming HBO na Europa vão começar a evoluir para HBO Max em 2021. A novidade foi anunciada esta quinta-feira, dia 3 de novembro, por Andy Forssell, Head HBO Max Global.

"Andy Forssell, Head HBO Max Global, anunciou hoje, durante um painel da Web Summit que as plataformas de streaming HBO na Europa vão começar a evoluir para HBO Max na segunda metade de 2021", explicou a HBO Portugal em comunicado.

Na Web Summit, o respobsábel pela HBO Max explicou que as plataformas serão atualizadas com novas funcionalidades e que irão "oferecer o dobro do conteúdo".