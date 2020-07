A HBO cancelou a série "Run". A produção protagonizada por Merritt Wever e Domhnall Gleason contou apenas com uma temporada, que estreou a 13 de abril no serviço de streaming.

Em comunicado citado pelo site Deadline, a HBO explica que a decisão foi tomada em conjunto com Vicky Jones ("Fleabag" e "Killing Eve"), criadora da série.

Protagonizada por Merritt Wever ("Nurse Jackie") e Domhnall Gleeson ("Black Mirror"), o thriller de comédia romântico foi escrito e produzido por Vicky Jones, juntamente com Phoebe Waller-Bridge, responsável pela série "Fleabag", uma das mais aclamadas de 2019.

A história segue uma mulher, Ruby Richardson (Wever), que deixa a vida nos subúrbios, para reviver o passado com o namorado da faculdade, Billy Johnson (Gleeson), com quem fez um pacto há 17 anos, de que se algum deles enviasse uma mensagem com a palavra "run" e o outro respondesse com a mesma palavra, deixariam tudo para se encontrarem na estação Grand Central e viajarem juntos pela América.

Em "Run", Phoebe Waller-Bridge veste a pele de Laurel, "uma mulher que Ruby e Billy conhecem durante a viagem".