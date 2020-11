O novo documentário, "Transhood", que acompanha quatro jovens transgénero e respetivas famílias ao longo de cinco anos, estreia-se no dia 13 de novembro, na HBO Portugal. Gravada ao longo de cinco anos na cidade do Kansas, a produção é descrita como uma "história inspiradora de quatro jovens e das suas famílias enquanto descobrem como é crescer enquanto transgénero no coração da América".

"O documentário oferece uma visão de longo prazo da jornada única de quatro jovens transgénero (com 4, 7, 12 e 15 anos no início das filmagens) enquanto redefinem o conceito de 'crescer' e partilham realidades pessoais sobre como a expressão de género está a transformar as suas famílias americanas. Comovente e instigante, o filme explora a forma como essas famílias lutam e ultrapassam dificuldades durante o crescimento dos filhos e como as crianças são desafiadas e se transformam à medida que vivenciam a complexidade das suas identidades", frisa o serviço de streaming em comunicado.

Realizado por Sharon Liese, com produção de Sasha Alpert e Kimberly Reed, "Transhood" relata às histórias reais de "quatro famílias corajosas". "Contra a comunidade política e religiosamente conservadora da cidade do Kansas entre 2014 e 2019, os pais lutam com os seus próprios problemas decorrentes da criação dos filhos, enquanto enfrentam, muitas vezes, a resistência de membros da família", acrescenta a HBO Portugal.