A aclamada série "Sete Palmos de Terra" pode vir a ter uma continuação.

Segundo a Variety, o projeto está numa fase muito inicial na HBO, sem o envolvimento formal de argumentistas ou decisões sobre o enredo ou elenco. Ou seja, tanto pode vir a ser uma nova abordagem como uma continuação à volta de algumas das personagens já conhecidas da série.

O criador Alan Ball e os produtores executivos Bob Greenblatt e David Janollari estão envolvidos, todos como produtores executivos, mas o projeto até pode nem passar da fase das conversações exploratórias e ter ordem para avançar, principalmente tendo em conta que o desfecho da série original é considerado um dos melhores da história da televisão.

Com cinco temporadas e 63 episódios entre 2001 e 20015, a grande série de Alan Ball dava uma visão mórbida e cómica dos Fisher, uma família disfuncional de Los Angeles que geria uma casa funerária. Com a morte do patriarca, que passava a viver apenas nos corações e nas visões da sua família, cabia aos restantes membros continuarem com o intricado negócio e olharem para o futuro, ao mesmo tempo que eram constantemente relembrados do passado.

"Sete Palmos de Terra" também lançou ou consagrou o elenco formado por Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick, Rachel Griffiths, Jeremy Sisto, Justina Machado e Rainn Wilson, além de Richard Jenkins como o patriarca da família.

Nomeada para 53 Emmy e vencedora de nove, o impacto da série permitiu a Alan Ball, que já tinha ganho um Óscar com "Beleza Americana" (1999), avançar a seguir com outro trabalho que viria a ser icónico: "Sangue Fresco".