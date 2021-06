Chega a 23 de julho "Os Masters do Universo: Revelação", a nova série de animação produzida pela Netflix dedicada ao poderoso Príncipe guerreiro.

Com muita ação e nostalgia ao som da icónica música de Bonnie Tyler "Holding Out For a Hero", o serviço de streaming lançou o trailer da série de cinco episódios que será uma continuação direta da história de "He-Man e os Donos do Universo", uma das séries de animação mais emblemáticas dos anos 1980.

O realizador Kevin Smith ("Clerks", "Dogma") é o "showrunner" e produtor executivo da série que junta um elenco de vozes onde se destacam Mark Hamill ("Star Wars"), Lena Headey ("A Guerra dos Tronos") e Chris Wood ("Supergirl").

"Os Masters do Universo: Revelação" é produzida pela Mattel Television e tem Eric Carrasco ("Supergirl"), Tim Sheridan ("Reign of the Supermen"), Diya Mishra ("Magic the Gathering") e Marc Bernardin ("Alphas") entre os argumentistas. Modernizado, mas respeitando o original, a animação ficou a cargo da Powerhouse Animation, responsável por "Castlevania".

A Netflix também divulgou a sinopse oficial: "A guerra pela conquista de Eternia atinge o auge em "Os Masters do Universo: Revelação", uma série de animação inovadora e carregada de ação, que dá seguimento à história onde os nossos heróis a deixaram há décadas. Após uma batalha cataclísmica entre He-Man e Skeletor, Eternia fica fraturada e os Guardiões de Grayskull dispersam. Cabe a Teela reunir os heróis, separados após décadas de segredos, e resolver o mistério do desaparecimento da Espada do Poder, numa corrida contra o tempo para recuperar Eternia e impedir o fim do universo."

A saga "Donos do Universo" começou por ser uma linha de brinquedos de grande sucesso na década de 1980, e originou posteriormente a série de animação "He-Man e os Donos do Universo", que contou com duas temporadas, estreadas em 1983 e 1985. A história mostrava como o Príncipe Adam, herdeiro do trono no planeta Eternia, se transformava no guerreiro He-Man e enfrentava o seu arqui-inimigo Skeletor.

A continuação da série, "The New Adventures of He-Man", chegou em 1990, e a saga foi alvo de um reboot com mais duas temporadas em 2002 e 2004.

Em 1987, Gary Goddard fez uma adaptação para o cinema em imagem real, com Dolph Lundgren e Courtney Cox nos papéis principais, e uma nova aventura no cinema foi confirmada em 2019, mas ao contrário do que chegou a ser antecipado, ainda procura um protagonista após a desistência de Noah Centineo ("To All The Boys I’ve Loved Before").