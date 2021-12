Helena Coelho não vai continuar no "Big Brother". Em comunicado, a TVI confirmou que os "Diários do BB Famosos" serão apresentados por Alice Alves, Mafalda Castro e Marta Cardoso.

A partir de 3 de janeiro, das 19h00 às 20h00, Mafalda Castro apresenta o "BB Diário". No período da noite, Marta Cardoso apresenta-nos o "BB Extra", das 00h00 às 02h00.

Já a partir de 10 janeiro, das 18h00 às 19h00, Alice Alves conduz o "BB Última Hora".

"No 'BB Famosos' todos os momentos vão ser avaliados, discutidos e comentados. Para saber tudo o que o que se passa com os famosos da casa mais vigiada do país, podemos contar com três horários inteiramente dedicados a todas as atualizações da casa", frisa o canal.