Depois de algum suspense, esta segunda-feira, dia 27 de julho, a SIC anunciou que Paulo Rocha, ator que fez parte do elenco de várias novelas da Globo, é o novo rosto do canal. O ator regressa ao canal na segunda quinzena de agosto.

Nas redes sociais, vários espectadores confessaram ter ficado desiludidos com a novidade, visto que os rumores apontavam que o canal iria contratar Fátimas Lopes (TVI), Tânia Ribas de Oliveira (RTP) ou Filomena Cautela (RTP).

Nas redes sociais, Herman José também brincou com a contratação da SIC. Na sua conta no Instagram, o humorista partilhou uma fotografia do ator Paulo Rocha e questionou os seguidores sobre "Quem é que está neste momento a rir à gargalhada?", dando três opções de resposta: "Cristina Ferreira, Cristina Ferreira ou Cristina Ferreira".