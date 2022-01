A emissão desta quarta-feira, dia 26 de janeiro, de "Cá Por Casa", da RTP1, foi dedicada às eleições. No programa, Herman José estreou um novo sketch em que simula um debate.

Na paródia, "Che Guevara recebe os Fachos Anónimos". Além do humorista, Manuel Marques, Maria Rueff, Gabriela Barros e Joana Pais de Brito participam no vídeo do talk show da RTP1.

Veja aqui o vídeo.