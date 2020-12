No passado sábado, dia 12 de dezembro, Timothée Chalamet estreou-se como apresentador convidado do "Saturday Night Live" ("SNL"). No programa, o ator conhecido por ter participado em filmes como "Chama-me Pelo Teu Nome" ou "Mulherzinhas" protagonizou vários sketchs.

Numa das paródias do "SNL", Timothée Chalamet imitou o músico Harry Styles. No sketch, o ator norte-americano explicou o significado do tema "Watermelon Sugar" durante uma entrevista no talk show de Dionne Warwick (Ego Nwodim).

Veja o vídeo:

Veja aqui o vídeo completo.