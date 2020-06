Depois de quase três meses, "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" regressou ao Teatro Villaret, em Lisboa, e voltou a contar com a presença do público. Na emissão deste domingo, dia 7 de junho, Ricardo Araújo Pereira analisou a bomba de gasolina com a melhor "rave party" e as ideias para manter o distanciamento.

Nas redes sociais, o ponto que mais se destacou foi a análise do humorista a uma reportagem da CMTV onde André Ventura apresenta a sua coelha de estimação, a Acácia. "Tem uma coelhinha e a coelhinha olha para ele na televisão e pensa: 'o que é que ele estará a fazer dentro desta caixa, esta espécie de armário... sai do armário, Andre'", gracejou Ricardo Araújo Pereira.

"É justo fazermos pouco deste homem porque ele tem este jeitinho? Acho que não, seria de muito mau gosto. Por exemplo, olhar para estas imagens e dizer: 'ui, cor de rosinha a casa do do Mussoliberace'. Ou, pior: 'ui é tão amigo da sua coelhinha, um Hitlerilas'", acrescentou.

Depois do programa, no Twitter, em Portugal a hashtag #Hitlerilas chegou ao primeiro lugar dos temas mais comentados.

