O ator Bob Saget foi encontrado morto num quarto de hotel em Orlando, na Flórida, este domingo pelas 16 horas locais.

Não foi indicada a causa da morte inesperada, mas a polícia não encontrou sinais de crime ou uso de estupefacientes.

Na sexta-feira, o comediante de 65 anos tinha retomado naquele estado norte-americano uma digressão que começou em setembro do ano passado e ia continuar até junho, morrendo algumas horas depois do segundo espetáculo em Ponte Vedra, perto de Jacksonville.

Fora dos EUA, o ator era principalmente conhecido pelo papel de Danny Tanner, o pai recentemente viúvo em "Full House" ("Que Família!" em Portugal), que tentava cuidar das três filhas juntamente com o seu cunhado (John Stamos) e o seu melhor amigo (Dave Coulier).

Desprezada pela crítica, a popular série de comédia foi exibida entre 1987 e 1995, tornando grandes estrelas as jovens gémeas Mary-Kate e Ashley Olsen, que interpretavam Michelle Tanner, além de Candace Cameron Bure, e popularizou ainda Stamos, Coulier e Lori Loughlin.

Grande parte do elenco regressou para a sequela produzida pela Netflix, "Fuller House", que teve cinco temporadas entre 2016 e 2020.

Bob Saget a 8 de dezembro de 2021

“O Bob era o homem mais amoroso, compadecido e generoso. Estamos profundamente tristes por ele não estar mais connosco, mas sabemos que continuará ao nosso lado para nos guiar com a mesma graciosidade de sempre", disseram as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsem em comunicado.

"Estou destroçado. Estou completamente em choque. Nunca terei outro amigo como ele. Adoro-te tanto, Booby", partilhou John Stamos, o "tio Jesse" nas redes sociais.

"O meu coração está partido. Adoro-te, Bob. O ter irmão etern, Dave", escreveu Dave Coulier, o Joey Gladstone na série.



"Não sei o que dizer. De coração partido. Estou sem palavras. O Bob era um dos melhores seres humanos que alguma vez conheci na vida. Gostava tanto dele", escreveu Candace Cameron Bure, que interpretava D.J. Tanner.

Nascido em Filadélfia a 17 de maio em 1956, Bob Saget começou na comédia stand-up aos 17 anos e após concluir os estudos em 1978, mudou-se para Los Angeles e começou a atuar na lendária Comedy Store, onde coincidiu com comediantes como Robin Williams, David Letterman e Richard Pryor.

Graças ao sucesso de "Full House", o ator teve outro papel que o tornou muito popular nos EUA e que é recordado até hoje, como o primeiro anfitrião do programa "America’s Funniest Home Videos" [Os vídeos caseiros mais engraçados da América, em tradução literal], função que assegurou entre 1989 e 1997.

Outro trabalho importante foi como a voz do adulto Ted Mosby na narração dos 206 episódios da série "Foi Assim Que Aconteceu", entre 2005 e 2014.

Josh Radnor, o jovem Ted na série, partilhou várias mensagens sobre a generosidade do colega ao longo dos anos: "Estou eternamente grato que 'Foi Assim Que Aconteceu' tenha trazido Bob Saget para a minha vida. Vou ouvir a sua voz na minha cabeça para o resto da vida".

Mais recentemente ativo em 'podcasts', Saget continuava a ser um dos maiores nomes da comédia stand-up no EUA, onde apresentava material muito menos apropriado do que aquele que representava nos seus programas de TV, que também se encontra no seu trabalho no cinema, com a estreia como realizador na comédia "Dirty Work" (1998), protagonizada pelo seu grande amigo Norm MacDonald (falecido em setembro do ano passado, aos 61 anos), e em "A Farsa dos Pinguins" (2006), uma sátira ao documentário "A Marcha dos Pinguins" (2005) com as vozes dos seus colegas e amigos de "Full House" e Hollywood.

Essa faceta mais transgressora também se encontra na participação especial como viciado em cocaína no filme de culto "Half Baked" (1998), com Dave Chappelle, na discussão dos limites da comédia no documentário "Os Aristocratas" (2005) ou na interpretação de uma versão de si mesmo com muitos palavrões pelo meio em vários episódios da série "Entourage" e na segunda temporada de "Louie".

Atualmente a preparar um documentário sobre o comediante Martin Mull e visto na passadeira vermelha da série "Macgruber" a 8 de dezembro, as reações dos colegas e amigos famosos têm sido de choque.

"Estou chocado e triste por saber que partiu o Bob Saget. Um grande amigo e uma das pessoas mais engraçadas e doces que alguma vez conhecida", escreveu Billy Crystal.

Norman Lear, o criador de "Uma Família às Direitas", uma das muitas séries que o tornaram uma lenda da TV americana (99 anos), escreveu que "Bob Saget era um ser humano tão adorável quanto engraçado. E, na minha opinião, era hilariante. Éramos amigos próximos e não poderia ter gostado mais dele".

"Boa viagem, meu amigo Bob Saget. Com o teu grande coração e loucura abjeta", partilhou Whoopi Goldberg.

"O Bob esteve na minha casa em outubro a entrevistar-me para um documentário. Como sempre, estava penetrante e tenebroso e engraçado e íamos tomar café para colocar a conversa em dia quando ele tivesse acabado a montagem e agora estou a chorar", escreveu o comediante Patton Oswalt antes de lançar um palavrão.

"Bob Saget… Simplesmente o mais engraçado e o mais amável...", destacou Jon Stewart.

"Sei que as pessoas perdem entes queridos, pessoas boas, todos os dias. Ninguém escapa. Mas a perda de Bob Saget é profunda. Se não o conheciam, ele era gentil e querido e importava-se profundamente com as pessoas. Ele era a definição de boa pessoa. Parte muito cedo", recordou Jason Alexander.



"Notícias terrivelmente tristes. Morreu o grande amigo, grande comediante e homem maravilhoso Bob Saget. Atingiu-me profundamente", escreveu Tim Allen.