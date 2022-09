Nos primeiros episódios de "House of the Dragon" (HBO Max), Milly Alcock vestiu a pele da princesa Rhaenyra Targaryen e Emily Carey interpretou Alicent Hightower. Na próxima semana, no sexto episódio, haverá um salto temporal de 10 anos e os papéis vão ser assumidos por Olivia Cooke e Emma D'Arcy, respetivamente.

Para antecipar o novo capítulo da série, a HBO revelou um teaser que mostra a estreia das atrizes como Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower.

Veja o vídeo:

"Não conversamos com elas sobre as personagens”, contou Milly Alcock em entrevista ao SAPO Mag. “Dez anos é muito tempo, se pensarmos bem. Eu nem sequer vivo há dois lotes de dez anos”, gracejou Emily Carey.

“Acontece tanta coisa em dez anos e as pessoas mudam. Além disso, elas estão a crescer. Vamos vê-las como crianças, na adolescência e como mulheres adultas em posições de poder. Claro que vão mudar como pessoas e, por isso, quase que fomos aconselhadas a não falar [com Olivia Cooke e Emma D'Arcy] porque são quase como personagens diferentes. Seria muito estranho se houvesse este enorme salto no tempo e não se sentisse nada a mudar”, defendeu a atriz.

Baseada em "Fogo e Sangue", do escritor norte-americano, a série, que se passa 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen. Segundo o showrunner Miguel Sapochnik, a história resume-se de forma simples: "Duas mulheres e dois homens. Há o rei (Viserys), o seu irmão (Daemon), a filha do rei (Rhaenyra) e sua melhor amiga (Alicent). Então, a melhor amiga torna-se na esposa do rei e, portanto, rainha. Isso por si só é complicado – quando o teu melhor amigo se casa com teu pai. Mas das coisas mais pequenas, evolui lentamente para uma batalha gigantesca entre os dois lados".