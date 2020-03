Hugo Andrade é o novo Diretor de Conteúdos e Inovação da TVI integrando a a equipa de Nuno Santos, anunciou o canal em comunicado.

"Com 52 anos, Hugo Andrade é um dos profissionais mais experientes do mercado português. Foi Diretor de Programas RTP entre 2011 e 2015 sendo responsável por projetos marcantes como o The Voice, Got Talent ou a série Bem Vindos a Beirais", lembra a TVI.

"A chegada de um quadro com o conhecimento em todos os domínios do processo de criação de conteúdos e a capacidade de agregação do Hugo é um novo sinal da mudança que estamos a concretizar na TVI. Não podia estar mais satisfeito por este reencontro com uma pessoa com quem partilhei momentos inesquecíveis", frisa Nuno Santos.

Hugo Andrade, que foi fundador da TVI nos anos 1990, fala do regresso com entusiasmo. "Ser parte da mudança da TVI é o maior desafio do mercado para um profissional. Chego para somar com a minha experiência, mas acima de tudo com o foco na inovação. A nossa industria mudou muito e é preciso estar à frente dos tempos", sublinha.

"Depois de Pedro Ribeiro, a chegada de Hugo Andrade insere-se na renovação das áreas de Conteúdos e Antena da TVI. Durante o mês de março a equipa, com os novos reforços e com o núcleo duro que já está na empresa, ficará fechada", acrescenta a TVI em comunicado.