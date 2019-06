Baseado no romance de Charles Forsman, "I Am Not Okay With This" é uma das próximas grandes apostas da Netflix. A série conta com o criador "The End of the F *** ing World", Jonathan Entwistle, e com os produtores de "Stranger Things".

A história vai seguir Sydney (Sophia Lillis), uma jovem que descobre que tem alguns poderes misteriosos.

Segundo a Variety, além de Sophia Lillis ("It"), o elenco vai contar com Wyatt Olef ("It"), Sofia Bryant ("The Good Wife"), Kathleen Rose Perkins ("You're the Worst"), Aidan Wijtak-Hissong ("Falling Water") e Richard Ellis ("Veronica Mars").