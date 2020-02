"I Am Not Okay With This" estreou esta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, na Netflix. A nova série foi criada pelos produtores de "Stranger Things" e por Jonathan Entwistle, realizador de "The End of the F***ing World", e baseia-se na novela gráfica de Charles Forsman.

"Uma adolescente lida com as complexidades da escola, da família e da sua sexualidade enquanto lida com novos superpoderes. Baseada no romance gráfico de Charles Forsman", avança o serviço de streaming na sinopse da série.

Sophia Lillis, que fez parte do elenco de "It" e da série "Sharp Objects", Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Richard Ellis, Kathleen Rose Perkins e Aidan Wojtak-Hissong fazem parte do elenco da série.

Veja o trailer: