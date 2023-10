Daniel Geadas subiu ao palco na penúltima ronda das "Provas Cegas".

No "The Voice Portugal", o concorrente interpretou "All I Want", um dos maiores sucessos da banda Kodaline. Com a atuação, o jovem garantiu passagem à próxima fase do programa de talentos da RTP1.

Apesar de apenas Sónia Tavares ter virado a cadeira, todos os mentores elogiaram a prestação de Daniel Geadas. "Ninguém carregou e pensei assim: 'nem tive que lutar' (...) Se tivesse de lutar, eu ia à luta por ti até ao fim", frisou a mentora.

"Gostei de tudo, do início ao fim. Estou tão contente", acrescentou a cantora.

Veja aqui o vídeo.