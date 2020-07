Estes 2,4 milhões de euros dizem respeito ao apoio financeiro à produção audiovisual e multimédia, ainda dos concursos de 2019 do ICA, aos quais foram apresentadas 64 candidaturas de séries de ficção ou documentais, telefilmes ou filmes documentários.

De acordo com decisão do júri, revelada pelo ICA, foi aprovado apoio financeiro a seis séries de ficção, uma série documental e dois documentários.

Com a maior fatia financeira, de 468 mil euros, será apoiada a série de ficção “A Viúva Negra”, da produtora SPI para a SIC, com realização de Simão Cayatte, a partir da história verídica de uma mulher condenada a pena de prisão por roubos a 12 bancos com uma arma falsa.