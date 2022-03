Com a estreia da nova temporada de "Ídolos" a aproximar-se, a produção do programa de talentos da SIC foi ao baú para recordar um dos momentos mais marcantes de sempre: a queda de Pedro Abrunhosa.

Antes de fazer parte do júri do formato com Bárbara Guimarães , Manuel Moura dos Santos e Tony Carreira , Pedro Abrunhosa atuou nas galas ao vivo da edição de 2010, relembra o canal. Depois de ser apresentado por Cláudia Vieira e João Manzarra, o cantor caiu em palco.